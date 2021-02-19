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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تعلن آليات المشاركة في مبادرة «مصرية بـ100 راجل»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:43 م
جريدة الدستور
وفاء علي
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تعلن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الآليات التنفيذية لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة "مصرية بـ100 راجل"، كونه شهر المرأة، حيث سيتم عقد لقاءات افتراضية عبر تطبيق "زووم" مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

وتابعت: "إن المبادرة تأتي انعكاسا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع في مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعي في الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها في عملية التنمية".

وأضافت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج، لوضع إطار يستطعن من خلاله المشاركة في دعم الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا، أمام محاولات البعض تصدير صورة مغلوطة عن مصر في عدد من المجتمعات، هذا بالإضافة إلى البدء في دمجهم ضمن مبادرة "أصلك الطيب" المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تتيح عبر منصاتها الإلكترونية استمارة تسجيل لمن يرغم في المشاركة والانضمام إلى مبادرة "مصرية بـ 100 راجل" من خلال الرابط التالي:

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