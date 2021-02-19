أبرزها إسقاط العضوية.. عقوبة تهديد نائب لمسؤولين أو استخدام العنف

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.ووضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بند للتعامل من خلاله مع الجزاء، حيث نصت المادة 248 على أنه يوقع المجلس الجديد على العضو أحد الجزاءات المبينة في البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، وهما الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وكذلك إسقاط العضوية، والذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.