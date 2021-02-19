عمدة لندن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى عمدة العاصمة البريطانية (لندن)، "صادق خان"، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أن خان تلقى الجرعة في مركز للقاحات بإحدى الكنائس الواقعة جنوب غرب لندن، مشيرة إلى أن الطبيب العام الخاص بخان طلب منه تلقي اللقاح في المرحلة الحالية بسبب إصابته بالربو.من جانبه، أعرب خان عن سعادته وارتياحه وامتنانه ليس فقط للعلماء الذين اخترعوا هذا اللقاح، ولكن لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة والمتطوعين الذين يعملون بشكل جاد.