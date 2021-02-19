صندوق علاج الإدمان يعد خطة لمواجهة التعاطي بالتعاون مع الجامعة العربية

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جار إعداد خطة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التعاطي والمخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، من خلال بناء قواعد بيانات عربية وآليات رصد موحدة لترشيد سبل مواجهة مشكلة المخدرات، وذلك بعد نجاح تجربه الصندوق التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ فى خفض الطلب على المخدرات.وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم عرض الخطة على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الاجتماع المقبل تمهيدا لتعميمها على الدول الأعضاء، لافتا أن الاستراتيجية ستضمن إعداد خطة لكافة التدخلات المستندة للمعايير الدولية، وستعمل أيضا على تحديد انتشار المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، والسلوكيات الخطرة فى صفوف الشباب.وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الخطة ستضمن عدد من التدخلات الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى التأهيل وخدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأفراد نافعين في المجتمع، والتى أثبتت نجاحها وأدت إلى دمج المتعافين مرة أخرى كما حدث فى مصر من خلال توفير فرص عمل لهم بقروض ميسرة، لتمويل مشروعاتهم.