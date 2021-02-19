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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: السلالة الجديدة لكورونا أسرع انتشارًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:05 م
جريدة الدستور
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن السلالة الجديدة لفيروس "كورونا" لديها قدرة أسرع على الانتشار وأكثر شدة في الأعراض وتصيب فئتي الشباب والأطفال، موضحًا أن اللقاح الذي سيصل نهاية الشهر الحالي والبروتوكول العلاجي المتبع حاليا فعالان مع السلالة الجديدة.

وقال البدر- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة- إن "وزارة الصحة سوف تجري تقييما شاملا للموقف الوبائي بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي الذي يستمر لأسبوعين"، مبينًا أن "الوزارة سترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل في حال زيادة الإصابات".

وأضاف أن وزير الصحة يجري جولات ميدانية لمتابعة إجراءات الحظر وتطبيق التوصيات الصحية وتفعيل المتابعة والمحاسبة، وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قبل أيام، حظرًا شاملًا أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرًا جزئيًا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا.

وحذرت الصحة من فرض "الحظر الشامل" في حال استمرت إصابات "كورونا" في الارتفاع بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي الممتدة لأسبوعين.

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