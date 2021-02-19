«القومية للزلازل»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالصحراء الغربية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية، وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل بأسوان، وذلك في تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة و41 ثانية من، صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان اليوم، أن إحداثيات تلك الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.91 درجة شمالًا، وخط طول 28.71 درجة شرقًا، وعلى عمق 12 كم، لافتًا إلى أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت حتى الآن جراء تلك الهزة.