وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق بالأعلى للإعلام

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل.وشدد المجلس على التأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.وأكد المجلس الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.