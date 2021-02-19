بعد تفشي الوباء في تركيا.. أردوغان يبحث عن لقاحات كورونا مع قبرص

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، التطورات الأخيرة في القضية القبرصية، والمسائل المتعلقة بوباء فيروس كورونا واللقاحات الخاصة به.وحسب بيان صادر عن رئاسة قبرص التركية، فقد هنأ أردوغان، خلال اتصال هاتفي، نظيره القبرصي بمناسبة «ليلة الرغائب»، وهي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب وفق التقويم الهجري.وأكد أردوغان أن شعب قبرص التركية ليس وحيدًا في مكافحة وباء كورونا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم كما كانت سابقًا.بدوره، هنأ تتار نظيره التركي بمناسبة «ليلة الرغائب»، مشددًا على أن بلاده ستواصل العلاقات الوثيقة والمثمرة مع تركيا.