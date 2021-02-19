«آثار الفيوم» تنظم المؤتمر الدولي 6 للمسكوكات الإسلامية في شهر ابريل

تنظم كلية الآثار بجامعة الفيوم، مركز المسكوكات الاسلامية، بالاشتراك مع اتحاد العام للاثريين العرب المؤتمر والدورة الدولية السادسة فى المسكوكات الإسلامية والتى تقام يومى 4 و5 ابريل القادم.يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور محمد الكحلاوى رئيس الاتحاد العام للاثريين العرب وامين عام المؤتمر، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم ومدير مركز المسكوكات الاسلامية بمصر والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد يونس نائب مدير المركز الإقليمى للمسكوكات الإسلامية، واللجنة المنظمة برئاسة الدكتور أحمد دسوقى والدكتور محمود أحمد.تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر واليوم الاول بمقر اتحاد الاثريين العرب فى الشيخ زايد وفعاليات اليوم الثانى والجلسة الختامية بمركز المسكوكات بكلية الاثار بجامعة الفيوم.وتشمل محاور المؤتمر والدورة عدة محور منها النقود الاسلامية شاهدة على التاريخ والمسكوكات الاسلامية والنظم النقدية قديمًا وحديثًا والمنهجيات البحثية الحديثة فى المسكوكات الاسلامية والمسكوكات الاسلامية وما يرتبط بها من علوم وعلماء المسكوكات الاسلامية ومناهجهم العلمية فيما قبل القن الحادى والعشرين.كما يتضمن المؤتمر ورش عمل حول زيارة لمكتبة اتحاد الاثريين العرب ومكتبة مركز المسكوكات الاسلامية بجامعة الفيوم وطرق الاستفادة من المواقع الاليكترونية للمزادات العالمية والتوثيق الرقمى للمسكوكات وطرق العرض المتحفى والاشكاليات التى تواجه الباحثين فى مجال المسكوكات الإسلامية وطرق حلها.