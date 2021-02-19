«المونيتور:» التعاون بين مصر و«التعاون الخليجي» يسهم في حل أزمة اليمن

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي من شأنه الإسهام في إنهاء الحرب في اليمن والحد من النفوذ الإيراني هناك، والوصول الي حل سياسي للأزمة اليمنية دون تدخل إقليمي.ولفت الموقع إلى الزيارة الرسمية التي قام بها نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إلى مصر في السابع من فبراير الجاري، لبحث ملف التعاون بين المجلس ومصر، وآخر التطورات بالمنطقة، حيث التفى خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد إن "أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري".وقال حسن الحريدي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن الوضع في اليمن معقد بسبب التدخل الإقليمي، وتحول الصراع اليمني إلى حرب بين السعودية وإيران وليس صراعًا يمنيًا داخليًا، داعيا المجتمع الدولي على التدخل بشكل حاسم، وإلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لغرس السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف الحريدي لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "هناك إجماع بين مصر ودول الخليج العربي على رفض التدخل الإيراني في اليمن. إن أفعال إيران تهدد الأمن القومي السعودي وتهدف إلى المساومة مع الولايات المتحدة لتخفيف عقوباتها الاقتصادية بسبب برنامج طهران النووي ".وأشار إلى أن الإجماع المصري الخليجي يجب أن يشجع المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لوقف الحرب في اليمن ودعم المبعوث الأمريكي المعين حديثًا للضغط على طهران لوقف تدخلها وتسوية الأزمة سياسيًا ووقف الحرب، لافتا إلى سياسة بايدن تجاه إيران تختلف عن سياسة سلفه دونالد ترامب، حيث يعتمد بايدن على الانفتاح الدبلوماسي وليس فقط على العقوبات الاقتصادية التي لم تنجح في إقناع طهران بالتخلي عن طموحاتها النووية.وتابع الحريدي "على الدول العربية توحيد رؤاها ورتبها حفاظا على الأمن القومي العربي من أي تهديدات إيرانية سواء في اليمن أو في دول أخرى".وأشار الموقع الأمريكي أن العلاقات المصرية الخليجية تشهد زخما كبيرا خاصة بعد توقيع مصر والسعودية والبحرين والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يعزز ذلك الإجماع العربي في الفترة المقبلة لمواجهة أي تدخل إقليمي، سواء من قبل إيران أو تركيا.من جانبه، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في تصريحاته لـ "المونيتور" إن مصر ترفض أي خطوات تمس بأمن الخليج، لأنه هو جزء من أمنها القومي.وأضاف "هناك إجماع عربي على مواجهة أي محاولات لتهديد الأمن القومي العربي سواء في اليمن أو سوريا أو العراق أو ليبيا، معربا عن رفضه الشديد لللتدخلات الإقليمية سواء كانت إيرانية أو تركية".فيما وصف صلاح عبد الله، العضو السابق بلجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، توجه الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف الحرب في اليمن بأنه خطوة جيدة ومهمة تتماشى مع الرؤية المصرية الخليجية لإبعاد إيران عن اليمن وباب المندب، ووقف تدخلاتها في البلادوقال لـ "المونيتور" عبر الهاتف: "في إطار جهودهم لإنهاء التدخل الإيراني في اليمن، قد تمارس مصر والخليج ضغوطًا اقتصادية على إيران، التي يعاني اقتصادها بالفعل من العقوبات الأمريكية المفروضة بسبب طموحاتها النووية"، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة قد تجبر إيران على وقف تدخلها في اليمن وتهديداتها للأمن القومي العربي.وأضاف "الإجماع المصري الخليجي (في اليمن) يبعث برسالة إلى طهران مفادها أن أي تهديد للخليج غير مقبول ولن يسمح به حفاظا على الأمن القومي العربي".، لافتا إلى أن "الإجماع المصري الخليجي قد يسهل أيضًا عمل المبعوث الأمريكي الجديد من خلال الضغط على الحوثيين لقبول السلام وإنهاء الحرب وقطع العلاقات مع طهران".