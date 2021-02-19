تراجع مبيعات التجزئة يتجاوز التوقعات في بريطانيا خلال إغلاق يناير

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على نحو تجاوز التوقعات في يناير الماضي، حيث أغلقت المتاجر أبوابها في إطار إغلاق عام خلال تلك الفترة من العام، والتي عادة ما تشهد ازدحاما كبيرا للاستفادة من خصومات ما بعد العطلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وتراجعت المبيعات في المتاجر وعبر الإنترنت بنسبة 8.2 % بعد تسجيل زيادة صغيرة في ديسمبر، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة.وكان تراجع المبيعات أسوأ من أدنى توقع وثالث مفاجأة سلبية على التوالي.وجاء التراجع أقل حدة من الانخفاض البالغ 18 % خلال الإغلاق الأول في أبريل 2020، إلا أنه يؤكد الخسائر التي تفرضها القيود على تجار التجزئة.