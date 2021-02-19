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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 297.3 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ127 ألف عامل متضرر بقطاع السياحة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:51 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، على صرف 297 مليونًا و375 ألفًا و378 جنيهًا قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة على (دفعة واحدة)، من إعانات الطورائ لـ127 ألفًا و601 من العاملين بـ2289 منشأة سياحية.

وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح "سعفان"، أن إجمالي الدفعة الأولى التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 200 مليون و761 ألف جنيه لنحو 192 ألفًا و558 من العاملين بـ2764 منشأة سياحية.

وتابع الوزير قائلًا، إن الدفعة الثانية والثالثة التي تم صرفها من الصندوق لقطاع السياحة بلغت 371 مليونًا و874 ألفًا و382 جنيهًا لنحو 175 ألفًا و54 من العاملين بـ2655 منشأة سياحية، مشيرًا إلي أنه بذلك يصل إجمالي ما تم صرف لقطاع السياحة على 5 دفعات نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كورونا مبلغ 878 مليونًا و121 ألفًا و760 جنيهًا.

وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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