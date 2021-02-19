تضرر قطاع الخدمات في منطقة اليورو بفعل إجراءات «كورونا»

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال في أنحاء منطقة اليورو، انكمشت مجددا في فبراير، إذ ألحقت إجراءات العزل العام الهادفة لاحتواء فيروس كورونا ضررا بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، حتى في الوقت الذي شهدت فيه المصانع أكثر الأشهر ازدحاما بالنشاط في ثلاثة أشهر.وفي ظل استمرار ارتفاع الإصابات اليومية المسجلة، تشجع الحكومات المواطنين على البقاء في المنازل، وأغلق معظم قطاع الضيافة أبوابه بينما ظلت المصانع مفتوحة إلى حد كبير.واقتربت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، أكثر من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلا 48.1 في فبراير، مقارنة مع 47.8 في يناير، وكان استطلاع أجرته رويترز توقع قراءة عند 48.لكن بعض ذلك النشاط كان من استكمال طلبيات قديمة.وانخفض مؤشر الأعمال المتراكمة إلى 47.9 من 49.