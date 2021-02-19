رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تطلب الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلتين أصيبتا في حريق بحلوان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
طباعة
أمرت النيابة العامة بحلوان، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلتين أصيبتا في حريق شقتهما، عقب سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى المنزل، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب في أحد المنازل أثر سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى المنزل بمدينة حلوان مما أسفر عن إصابة طفلتين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. ويجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى منزل بمنشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى سطح المنزل فتسبب فى إندلاع النيران بالمنزل مما أسفر عن إصابة طفلتين وهم "آيات أ" 12 سنة، وشقيقتها "هناء" 9 سنوات، بحروق متفرقة بجسدهما، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار ورياح شديدة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

عمدة لندن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«القومية للزلازل»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالصحراء الغربية

رئيس معهد الفلك: مصر لديها القدرات العلمية لاستكشاف الفضاء الخارجي

نفوق العشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة المنيا

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام