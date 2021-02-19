النيابة تطلب الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلتين أصيبتا في حريق بحلوان

أمرت النيابة العامة بحلوان، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلتين أصيبتا في حريق شقتهما، عقب سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى المنزل، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب في أحد المنازل أثر سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى المنزل بمدينة حلوان مما أسفر عن إصابة طفلتين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. ويجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى منزل بمنشية جمال عبد الناصر بدائرة قسم شرطة حلوان.وعلى الفور تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق.وبالفحص تبين سقوط أسلاك الضغط العالى أعلى سطح المنزل فتسبب فى إندلاع النيران بالمنزل مما أسفر عن إصابة طفلتين وهم "آيات أ" 12 سنة، وشقيقتها "هناء" 9 سنوات، بحروق متفرقة بجسدهما، وتم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.