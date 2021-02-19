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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تشيد بقرار واشنطن إلغاء مطالبتها بإعادة فرض عقوبات على إيران

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
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قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء مطالبة فريق الرئيس السابق دونالد ترامب، بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، يعد بمثابة علامة جيدة تُظهر التزام واشنطن باستعادة العمل الطبيعي للاتفاق النووي.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الجمعة، هذه علامة جيدة تؤكد أن الولايات المتحدة ملتزمة باستعادة الأداء الطبيعي لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائم بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أن واشنطن سحبت طلب إدارة ترامب باستخدام آلية لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

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