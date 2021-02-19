«المركزي التركي» يُبقي على سعر الفائدة 17%

أبقى المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 17% كما كان متوقعا، وذلك دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، بعد رفعها بشكل كبير مرتين بهدف تهدئة التضخم الذي صعد إلى 15%، وفقا لجريدة زمان التركية.ورفع محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي إقبال، منذ نوفمبر الماضي، سعر إعادة الشراء "ريبو" لأجل أسبوع 675 نقطة أساس، لانتشال الليرة من مستوى منخفض غير مسبوق، والتعامل مع تضخم سنوي زاد، ليصبح في أغلب الأحيان في خانة العشرات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.ولدى إعلانه عن القرار، قال البنك إن تشديد السياسة سيستمر لفترة طويلة، ووعد بمزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الحاجة.