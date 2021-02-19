رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف حجز الوحدات

لا يزال رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي، ومعرفة موقف الحجز على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري محل بحث الكثير من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالتزامن مع اقتراب بدء سداد الأقساط الربع سنوية لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر.

موعد بداية أقساط شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ14

في السياق ذاته، كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية، بداية من أول إبريل المقبل، لشقق الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمدة 12 قسطًا، بواقع قسط كل 3 أشهر.

رابط نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر وسكن لكل المصريين وأرقام الاستعلام عن موقف الحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من قبل المتقدم للحصول على وحدة سكنية من هنا .

- يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بعد تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

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موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا.

- تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول.

- قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز.

- الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب.

- ثم الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما حددت وزارة الإسكان أرقام الخط الساخن للاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال تسجيل الرقم القومي وإرساله في رسالة نصية على إحدى الأرقام التالية وسيتم الرد بموقف الحجز أو الاتصال من أي تليفون محمول " وهي 1188 أو 5777، ، أو الاتصال من أي خط أرضي على رقم 090071117.