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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السيسى راعى التنمية.. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال أسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:45 ص
حنفى جبالى
حنفى جبالى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب التي عقدت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضيين، عددًا من التصريحات المهمة للمستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وفيما يلي نستعرض أبرز هذه التصريحات:

1. العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

2. الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

3. الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

4. إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل 2019.

5. مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

6. العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية.. والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

7. تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.

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