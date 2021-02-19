أمين عام «الشيوخ» يتفقد مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مقر مجلس الشيوخ في العاصمة اﻹدارية الجديدة.واطلع اﻷمين العام علي معدل تنفيذ مبنى مجلس الشيوخ، واستمع إلى شرح من الشركة المسؤولة حول أعمال التنفيذ، وأبدى إعجابه بما تم من أعمال في كامل مشاريع العاصمة الإدارية ومبنى مجلس الشيوخ، خاصة في تلك المدة القصيرة، مع توفر الدقة والتخطيط السليم لهذا المشروع، مؤكدا على أن الدولة المصرية عازمة على تنفيذ مشروعاتها على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن.وفي ختام الزيارة، وجه " عتمان" الشكر لجميع الهيئات والشركات المشاركة في تلك المشروع، ورافقه خلال الزيارة المستشار عمرو يسري، نائب اﻷمين العام، والمهندس علاء عبده، رئيس قطاع الشؤون الهندسية بالمجلس.