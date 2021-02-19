محامي «مستريح قليوب» يحرر محضرا ضد المعتدين على منزل المتهم

حررالمستشار القانوني مصطفى عبد الحفيظ محامي جواهرجي قليوب والمعروف إعلاميا بـ"مستريح قليوب" المحضر رقم برقم 1429 لسنة 2021 جنح قسم قليوب ضد المعتدين على عقار ملك وحيازة موكله بمدينة قليوب المكون من 5 طوابق للتمكن من بيعه من أجل تسوية مسألة مديونية المتهم دون أرباح.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بلاغا من محامي المتهم اتهم فيه عددا من الأهالي والمواطنين بالاستيلاء على عقار يخص المتهم بداخله أجهزة كهربائية، ومفروشات وأدوات منزلية وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجة وابنتي موكلي ومبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه تركها المتهم بدولاب غرفة نومه لزوم تجارته مطالبا بإخلائه فورا للبدء في تسديد المبالغ الخاصة بالضحايا دون أرباح.في المقابل كشف عددا من الضحايا أنهم يتعرضون لضغوط للحصول على نصف ما دفعوه للتنازل عن القضية بعدما استولى منهم المتهم المحبوس حاليا على ذمة الواقعة مبلغ يقارب 3 ملايين جنيه بحجة توظيفها مقابل أرباح شهرية ولكنه استولى على الأموال وهرب حتى تمكن رجال المباحث من ضبطه.وعبر الضحايا عن صدمتهم وشعورهم بالندم وخيبة الأمل مناشدين أجهزة التحقيق بوقف ما يتعرضون له من ضغوط من أسرة المتهم لحل المشكلة بطريقة عادلة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.