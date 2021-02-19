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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان والمطيري» يبحثان استعدادات مؤتمر العمل العربي المقبل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:20 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الـ 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية افتراضيا يوم 6 مارس المقبل، وبحث آلية وموعد انعقاد الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، باعتبار أن مصر ترأس المؤتمر في هذه الدورة، والبدء في عمل كل الاستعدادات علي كل الأطر، في ظل تحديات مواجهة جائحة كورونا والرؤى المستقبلية لما بعدها.

وطرح "سعفان" و"المطيري"، الرؤى ووجهات النظر حول آلية انعقاد المؤتمر وموعده، فضلا عن بحث ملفات العمل على الصعيد العربي، وما تقوم به الدول العربية من إجراءات لحماية العمال وضمان استمرار العمل والإنتاج، واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على عرض الأمر على مجلس إدارة المنظمة لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

وكان الوزير قد رحب بالمدير العام لمنظمة العمل العربية في مستهل اللقاء، مؤكدًا العلاقة الوثيقة والطيبة التى تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

ومن جانبه تقدم "المطيرى" بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حبه وتقديره لبلده الثاني مصر، بصفتها عضو أصيل في مجلس إدارة المنظمة، واختيارها لتكون رئيسة المؤتمر المقبل.

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