بالتزامن مع الزيادة السكانية.. الفرق الأمثل بين الطفل الأول والثاني

أجازت دار الإفتاء استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم النسل داخل الأسرة، وعدم إجهاد الأم لنفسها، وبالتزامن مع تنظيم النسل تحتار الأم في تحديد الفرق المناسب بين الطفل الأول والثاني، لذا نوضح في هذه السطور الإجابة على هذا التساؤل.وفقًا لموقع blodskyتستطيع الأم أن تحدد الفارق بين الأبناء، حيث لا توجد إجابة مثالية لهذا فالفارق الكبير له مزايا والعكس يحمل المزايا والعيوب أيضًا، حيث تشعر الأم ذو الفروق الصغيرة للأبناء بالإرهاق، بينما تشعر في ذات الوقت بأن أبنائها مرتبطين بعضهم مع بعض بصورة أفضل من ذوات الفروق الكبيرة.بينما تحديد فروق كبيرة بين الأبناء تجعل هناك فرصة أكبر للاستمتاع بالوقت معهم، فتستطيع الأسرة التركيز التام مع الطفل خاصة في السنوات الأولى من عمره، بحيث يكون الطفل قادر على الاعتماد على نفسه قبل حلول الطفل الثاني.يشير الأطباء إلى أنه من الأفضل لصحة الأم والطفل معًا، هو أن يكون الفارق بين الطفل الأول والثاني، ما لا يقل عن 18 شهرا، لأن الحمل في الطفل الثاني قبل مرور هذه المدة يعد إرهاق جسدي للأم، ويجعل هناك فرصة أكبر للإجهاض، ويعرض الطفل لأخطار مثل انخفاض وزنه.