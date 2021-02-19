رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالتزامن مع الزيادة السكانية.. الفرق الأمثل بين الطفل الأول والثاني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:15 ص
الفرق الأمثل بين
الفرق الأمثل بين الطفل الأول والثاني
شيماء دهب
طباعة
أجازت دار الإفتاء استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم النسل داخل الأسرة، وعدم إجهاد الأم لنفسها، وبالتزامن مع تنظيم النسل تحتار الأم في تحديد الفرق المناسب بين الطفل الأول والثاني، لذا نوضح في هذه السطور الإجابة على هذا التساؤل.

وفقًا لموقع blodsky
تستطيع الأم أن تحدد الفارق بين الأبناء، حيث لا توجد إجابة مثالية لهذا فالفارق الكبير له مزايا والعكس يحمل المزايا والعيوب أيضًا، حيث تشعر الأم ذو الفروق الصغيرة للأبناء بالإرهاق، بينما تشعر في ذات الوقت بأن أبنائها مرتبطين بعضهم مع بعض بصورة أفضل من ذوات الفروق الكبيرة.

بينما تحديد فروق كبيرة بين الأبناء تجعل هناك فرصة أكبر للاستمتاع بالوقت معهم، فتستطيع الأسرة التركيز التام مع الطفل خاصة في السنوات الأولى من عمره، بحيث يكون الطفل قادر على الاعتماد على نفسه قبل حلول الطفل الثاني.

يشير الأطباء إلى أنه من الأفضل لصحة الأم والطفل معًا، هو أن يكون الفارق بين الطفل الأول والثاني، ما لا يقل عن 18 شهرا، لأن الحمل في الطفل الثاني قبل مرور هذه المدة يعد إرهاق جسدي للأم، ويجعل هناك فرصة أكبر للإجهاض، ويعرض الطفل لأخطار مثل انخفاض وزنه.

موضوعات متعلقة

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

عمدة لندن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«القومية للزلازل»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالصحراء الغربية

رئيس معهد الفلك: مصر لديها القدرات العلمية لاستكشاف الفضاء الخارجي

نفوق العشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة رواية «كقطة تعبر الطريق» أونلاين

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة المنيا

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح