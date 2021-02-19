ارتفاع سعر اليورو مقابل الليرة التركية اليوم

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية في تركيا، ارتفاع سعر صرف اليورو 8.44 ليرة تركية بعدما سجل أمس 8.41 ليرة، واستقرار في سعر الدولار أمام الليرة، وسجلت العملة الأمريكية، اليوم الجمعة،6.97 ليرة، وهو السعر نفسه الذي سجله يوم أمس.كما تراجع سعر جرام الذهب ليسجل 397 ليرة تركية، بعد أن سجل 399 ليرات تركية بالأمس.ومن جهة، أكد كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، في وقت سابق، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.وشدد بروس على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها، وهما السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة.