بريطانيا: يتعين على إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي

قالت بريطانيا، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، مضيفة أن على الغرب أن يكف عن إرسال إشارات على استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران.وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، "في اعتقادي أنه لا ينبغي أن نرسل أي إشارة على أننا سنغض الطرف عن عدم الالتزام أو نتظاهربأننا لا نراه".وأضاف وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، "الأمر في أيدي إيران، هم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى الالتزام به".