رغم سوء الطقس.. مران رياضي لمنشطي الأحياء السكنية بالإسكندرية

أقيم صباح اليوم الجمعة، برنامج منشطى الأحياء السكنية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب، بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة.وتم تنفيذ برنامج منشطى الأحياء السكنية اليوم في الثامنة صباحًا، وبرغم سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية.يأتي البرنامج وفي إطار جعل الرياضة كاسلوب حياة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.ينفذ مشروع منشطى الأحياء السكنية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعد هذا المشروع أحد أهداف إستراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.