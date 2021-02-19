إصابة شخص في حادث سير بأسوان

أصيب شخص إثر صدم سيارة له، اليوم الجمعة، بموقف الأقاليم في مدينة أسوان.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص عند موقف الأقاليم بالمدينة، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.