اليوم.. مسرح مصر يعود بعمل جديد على MBC

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، في العمل الكوميدي "رمي جتت"، وذلك في تمام الثامنة مساءً.تدور أحداث مسرحية "رمي جتت"، حول جريمة قتل تقع في منزل بعض الطلبة مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.ويشارك في بطولة المسرحية أشرف عبد الباقي وعلي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.