تقارير عن عودة الطيران الروسى إلى مصر: البلاد آمنة.. وقطاع السياحة منتعش

◄ موسكو تايمز: مصر تشهد انتعاشًا في قطاع السياحة



◄ "شينخوا" الصينية: مصر آمنة.. والإجراءات الأمنية مشددة



◄ آراب نيوز: شرم الشيخ والغردقة المقصدان المفضلان للسياح الروس



سلطت عدة تقارير دولية الضوء على مسألة عودة الرحلات الروسية لمصر، بعد أن وافقت سلطة الطيران المصرية، على طلب شركة نورد ويلد الروسية على القيام بـ4 رحلات أسبوعية، بداية من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة.وقالت صحيفة "موسكو تايمز"، إن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى سيناء المصرية بعد انقطاع دام لمدة خمس سنوات، جاء في الوقت الذي سجل فيه قطاع السياحة في مصر انتعاشًا كبيرًا بالرغم من تأثره بجائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ وساحل البحر الأحمر يمثلان وجهة مفضلة للسياح الروس.وذكرت أن قطاع السياحة بمصر سجل انتعاشًا بنحو 13 مليار دولار في الإيرادات لعام 2018-2019، قبل أن يتضرر بالجائحة العالمية، مضيفة أن مصر تمكنت من العودة على خريطة السياحة العالمية، بعد أن كان اقتصاد البلاد مشلولًا بالفعل بسبب سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.ونقلت الصحيفة عن الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، قوله إن الرحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة ستستأنف في 28 مارس عبر شركة نوردويند الروسية بمعدل أربع رحلات أسبوعيًا.ولفتت إلى إنه في أبريل 2018، تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة، لكن ظل التعليق المتعلق بالمدينتين السياحيتين على البحر الأحمر، والذي يعد "الوجهة المفضلة" لدى السياح الروس.أبرزت وكالة شينخوا الصينية تصريحات رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بشأن عودة الرحلات الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر اعتبارًا من 28 مارس بعد أكثر من خمس سنوات من التوقف.وأشارت الوكالة إلى أن وفدًا مكونًا من 17 مفتشًا أمنيًا من وزارة النقل الروسية قام مؤخرًا بجولة تفقدية لمدة سبعة أيام في مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأشادوا بالإجراءات الأمنية المطبقة في المطارين.كما نقلت عن عمرو حسين هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان المصري، وصفه أن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بـ "الإيجابي" و"والمبعث على الأمل"، مؤكدًا أن مطارات مصر آمنة والإجراءات الأمنية مشددة، مشيرًا إلى أن القرار الروسي يؤكد أن البلاد آمنة ويطمئن السياح في كل أنحاء العالم ويشجعهم على زيارتها.وأضاف "هندي"، في تصريحاته لـ"شينخوا": "نأمل أن تكون عودة السائحين الروس خطوة بداية للانتعاش السياحي في مصر، لأن قطاع السياحة كما نعلم يعاني بسبب أزمة كوفيد -19".ولفتت الوكالة إلى تصريحات باسم حلقة رئيس نقابة عمال السياحة المصرية، الذي اعتبر القرار "بداية مهمة للغاية لعودة السياح الروس في المستقبل"، مشيرًا إلى أن روسيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين يزورون البلاد.وصرح رئيس النقابة للوكالة الصينية بأن "عودة السياح الروس ستساعد بلا شك على إنعاش السياحة فى شرم الشيخ والغردقة، وهما المقصدان المفضلان للسياح الروس".أشادت صحيفة "آراب نيوز" بقرار استشناف الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، مؤكدة أنهما يمثلان المقصدين المفضلين للسياح الروس.وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى تصريحات اشرف نوير، عن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية بدءًا من 28 مارس عبر شركة نوردويند الروسية بمعدل أربع رحلات أسبوعيًا.وأضافت أن قطاع السياحة بمصر شهد تدهورًا كبيرًا وحالة من عدم الاستقرار في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في 2011، ولكن تمكنت مصر من إحياء القطاع مرة أخرى، مشيرة إلى قرار المملكة المتحدة، باستئناف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ في نهاية عام 2019، بعد أن كانت متوقفة منذ عام 2015.