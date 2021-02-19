استطلاع: غالبية الألمان يدعون لإعطاء المعلمين والمربين أولوية في التطعيم

دعا غالبية الألمان في استطلاع للرأي إلى إعطاء أولوية للمعلمين والمربين في الحصول على لقاح مضاد لكورونا.وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 36% من الألمان وجدوا أنه من "المناسب" و37% أنه من "المناسب إلى حد ما" إعطاء الأولوية للمعلمين والمربين في التطعيم.وفي المقابل، عارض ذلك 15%. ولم تحدد نسبة 12% من الذين شملهم الاستطلاع موقفهم من الأمر.وعقب عدة أسابيع من الإغلاق، من المقرر إعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية تدريجيا في العديد من الولايات اعتبارا من الأسبوع المقبل.ووفقا للوائح التطعيم ضد كورونا الحالية، يأتي المعلمون والمربون في المرتبة الثالثة في الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح.وطلبت المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات من وزارة الصحة في آخر مشاورات لهم فحص إعطاء الأولوية الأعلى لمعلمي المدارس الابتدائية والمربين في الرعاية النهارية.