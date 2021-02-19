أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر .. وخريطة الأمطار المتوقعة

أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر 2021

وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فهناك حالة من عدم استقرار الجو حيث يسود طقس شديد البرودة مع استمرار هبوب الرياح ووجود رطوبة في الجو تحفز على تكوين سحب محملة بالأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة 30 % على 14 محافظة في أوقات متباينة وذلك وفقا للصور التي تم التقطها بالأقمار الصناعية من نتائج المنخفض الجوي الموجود في قبرص والذي يؤثر على الطقس في مصر.





درجات الحرارة المتوقعة وفقا لهيئة الأرصاد 2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تصبح درجة الحرارة في القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات فيما تكون في محافظة الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة ومحافظة مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة وأسيوط العظمي 19 درجة والصغرى 7 درجات وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات ومحافظة قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.





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خريطة الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة

يرغب الكثير حاليا في معرفة أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر وخريطة الأمطار في المحافظات وفقا لهيئة الأرصاد الجوية حيث تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة مع مدينة الرشيد و بلطيم و والعريش مع استمرار حركة الرياح على السواحل الشمالية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقريروالذي حظي على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لما تشهده البلاد من تقلب في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة على كثير من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى رياح رعدية محملة بالرمال والأتربة.