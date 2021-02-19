رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر .. وخريطة الأمطار المتوقعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر، والذي حظي على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لما تشهده البلاد من تقلب في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة على كثير من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى رياح رعدية محملة بالرمال والأتربة.

أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر 2021

وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية فهناك حالة من عدم استقرار الجو حيث يسود طقس شديد البرودة مع استمرار هبوب الرياح ووجود رطوبة في الجو تحفز على تكوين سحب محملة بالأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بنسبة 30 % على 14 محافظة في أوقات متباينة وذلك وفقا للصور التي تم التقطها بالأقمار الصناعية من نتائج المنخفض الجوي الموجود في قبرص والذي يؤثر على الطقس في مصر.

درجات الحرارة المتوقعة وفقا لهيئة الأرصاد 2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الفترة المقبلة حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تصبح درجة الحرارة في القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات فيما تكون في محافظة الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة ومحافظة مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة وأسيوط العظمي 19 درجة والصغرى 7 درجات وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات ومحافظة قنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

اقرأ أيضاً


خريطة الأمطار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة

يرغب الكثير حاليا في معرفة أخبار الطقس اليوم وغدا في مصر وخريطة الأمطار في المحافظات وفقا لهيئة الأرصاد الجوية حيث تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة مع مدينة الرشيد و  بلطيم و والعريش  مع استمرار حركة الرياح على السواحل الشمالية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

مدته 3 ساعات.. «التعليم» تكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

عمدة لندن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«القومية للزلازل»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالصحراء الغربية

رئيس معهد الفلك: مصر لديها القدرات العلمية لاستكشاف الفضاء الخارجي

نفوق العشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة المنيا

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام