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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الإعدادي، عن نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد أداء امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2021.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021، بهدف مساندة الطلاب وتدريبهم على حل الأسئلة قبل مواجهة الامتحانات، وذلك بسبب الظروف والأزمة الراهنة التي يمر بها البلاد والعالم أيضًا عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح أكثر شراسة وأنتشارًا عن السابق.

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ولأن عمليات البحث مستمرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثاني الإعدادي، يعرض " الدستور " لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021، وذلك وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

وتستمر جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لتخفيف الوقت والعبء على طلاب الصف الثاني الإعدادي ومساندتهم لإقتراب الامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي موحدة للدريب عليها، قبل أن يؤدي الطلاب الامتحانات الرسمية في نهاية الشهر الحالي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الموعد المحدد لعقد امتحانات الترم الأول لعام 2021 بداية من 27 فبراير حتى 9 مارس المقبل 2021.

أسئلة نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الموحدة للفصل الدراسي الأول 2021

أول سؤال في النموذج يبدأ بموضوع اللغة العربية.

2 - السؤال الثاني فأنه يخص مادة الرياضيات.

3 - أما فيما يخص السؤال الثالث فأنه مخصص لمادة العلوم الذي يتكون من سؤالين.

4 - أما السؤال الرابع فأنه مخصص لمادة الدراسات الاجتماعية.

5 - وأخر سؤال وهو مخصص لمادة اللغة الإنجليزية.

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