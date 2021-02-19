شق قنوات مائية ومخرات للسيول لتصريف مياه الأمطار في كفر الشيخ

قال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم شق قنوات مائية ومخرات للسيول لتصريف مياه الأمطار الغزيرة كنظام بديل للتخلص من المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار بقرى بر بحرى.وشدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة تكثيف الجهود لرفع تراكمات وتجمعات المياه الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار بالقرى المستهدفة ببر بحرى، وذلك لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيآ.حيث تابع أشرف الطبجى، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحرى، أعمال رفع أطنان من المياه الجوفية والتخلص منها عبر قنوات مصغرة لتصريف المياه.