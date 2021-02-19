محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف على هامش افتتاح مسجد «عصمت السادات»

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية وفضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنوفية وعدد من الأئمة ورجال الدعوة بالمحافظة.تأتي هذه الزيارة علي هامش افتتاح مسجد " عصمت السادات " بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا، حيث من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية ".هذا وقد رحب المحافظ بالحضور مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد، كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.