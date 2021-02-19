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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: الإدارات التعليمية تضع امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:50 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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حدد الكتاب الدوري المنظم لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020-2021، أن تتولى الإدارة التعليمية تحت إشراف المديرية إعداد الامتحانات، وتشكيل لجان لتقدير أوراق الامتحانات بالمدرسة مع معلمي المواد.

وشدد الكتاب الدوري ان يعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول موضحا بها درجات الطلاب في كل مادة، وأن يراعى تدرج الأسئلة في الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة.

كما شدد ان يتولى مدير المديرية تنظيم حضور المعلمين وفق ظروف وطبيعة العمل، بالتنسيق مع المحافظ، مع إعادة العمل مجموعات التقوية، وأن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.
«التعليم»: الإدارات التعليمية تضع امتحانات الفصل الدراسي الأول
«التعليم»: الإدارات التعليمية تضع امتحانات الفصل الدراسي الأول

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