غدا 10 صباحا.. قطع المياه عن الزيتون ومصر الجديدة لأعمال التطوير

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، انقطاع المياه عن منطقتي الزيتون ومصر الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 10 صباح غد السبت الموافق 20 2 2021، وحتى الساعة الـ 8 مساء نفس اليوم.وتضم المناطق المتأثرة كلا من ( شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة - ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي )، ومنطقة مصر الجديدة ( شارع السباق – إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الإسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون )،وأوضحت الشركة في بيان لوزارة الإسكان، أن ذلك يأتي نظرا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800مم لتغذية رافع مياه الزيتون.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، َمؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.