تعرف على القديس كورادو كونفالونييري الناسك

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الجمعة، بعيد القديس كورادو كونفالونييري الناسك.وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني سيرته قائلًا: ولد في مدينة بياتشينزا عام 1290، وانضم الي الرهبنة العلمانية الثالثة الفرنسيسكانية وصارت امراته راهبة في دير القديسة كلارا.وتابع: وبعد زمان مضى كواردو إلى بلد قيليقية واستمر هناك يخدم المرضى، ثم تاق إلى السكنى في الخلود فانفرد في أحد الجبال العالية حيث لازم التوبة على خطاياه إلى حين موته الذي كان يوم 19 فبراير سنة 1351، وكان عمره إحدى وستين سنة وجرى على قبره معجزات عظيمة دالة على قداسته وقام البابا ليون العاشر بتطويبه.