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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضعف المياه ببعض المناطق بالجيزة لتحويل خط مياه قطر 1600مم غدا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:45 ص
المياه
المياه
محمد إبراهيم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه عن مناطق ( كفرة نصار - منشأة البكاري - كفر غطاطي - عزبة جبريل - الهرم ومتفرعاته - فيصل ومتفرعاته بدءا من الطالبية حتى الرماية - إسكان الشباب - إسكان الضباط)، لمدة ۱۲ ساعة، وذلك بدءًا من الساعة ال٩ صباح غد السبت الموافق ۲۰۲۱۲۲۰، وحتى الساعة ال٩ مساء نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لوزارة الاسكان، إن ذلك نظرًا لتحويل خط مياه قطر ١٦٠٠ مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية، الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات على الخط القائم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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