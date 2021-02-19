طلب عاجل لاختيار الإسماعيلية في الخطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة

أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، أنه سيرفع طلبا عاجلا إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لوضع محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات التي تم اختيارها لإعداد خريطة استثمارية وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية.وذكر أن لجنة المشروعات بالبرلمان وافقت على إعداد خريطه استثماريه لـ خمس محافظات لم تكن من ضمنها الإسماعيلية وهي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية"، مشيرا إلى وجود الإسماعيلية سيضمن لها إعادة مناقشة العديد من القوانين ومدى تطبيقها مثل: قانون وحدات الطعام المتنقله في المحافظة والذي لم يتم تطبيقه حتى الآن، والذي يهدف إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقله وهو ما يصب في صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.وأضاف النائب احمد عثمان، أن وجود الإسماعيليه سيتيح لها أيضا تنفيذ الخريطه الاستثماريه ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطه والتي تعد قاطرة الاقتصاد خلال المرحلة القادمه، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصاديه الخاصة بالمشروعات للحد من الاستيراد والدفع للتصدير لتوفير العمله الصعبة.