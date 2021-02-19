طلب عاجل لاختيار الإسماعيلية في الخطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة
الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:43 ص
مصطفى ديابطباعة
أكد النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، أنه سيرفع طلبا عاجلا إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لوضع محافظة الإسماعيلية ضمن المحافظات التي تم اختيارها لإعداد خريطة استثمارية وجدول بالمشروعات والفرص الاستثمارية.
وذكر أن لجنة المشروعات بالبرلمان وافقت على إعداد خريطه استثماريه لـ خمس محافظات لم تكن من ضمنها الإسماعيلية وهي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية"، مشيرا إلى وجود الإسماعيلية سيضمن لها إعادة مناقشة العديد من القوانين ومدى تطبيقها مثل: قانون وحدات الطعام المتنقله في المحافظة والذي لم يتم تطبيقه حتى الآن، والذي يهدف إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقله وهو ما يصب في صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب احمد عثمان، أن وجود الإسماعيليه سيتيح لها أيضا تنفيذ الخريطه الاستثماريه ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطه والتي تعد قاطرة الاقتصاد خلال المرحلة القادمه، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصاديه الخاصة بالمشروعات للحد من الاستيراد والدفع للتصدير لتوفير العمله الصعبة.
وذكر أن لجنة المشروعات بالبرلمان وافقت على إعداد خريطه استثماريه لـ خمس محافظات لم تكن من ضمنها الإسماعيلية وهي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية"، مشيرا إلى وجود الإسماعيلية سيضمن لها إعادة مناقشة العديد من القوانين ومدى تطبيقها مثل: قانون وحدات الطعام المتنقله في المحافظة والذي لم يتم تطبيقه حتى الآن، والذي يهدف إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقله وهو ما يصب في صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف النائب احمد عثمان، أن وجود الإسماعيليه سيتيح لها أيضا تنفيذ الخريطه الاستثماريه ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطه والتي تعد قاطرة الاقتصاد خلال المرحلة القادمه، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى الاقتصاديه الخاصة بالمشروعات للحد من الاستيراد والدفع للتصدير لتوفير العمله الصعبة.