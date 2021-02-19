أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية

تطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الجمعة، وجاءت كالتالى:‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2جنيهات والبصل بـ 8جنيهات، والكوسة 5 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5.5 جنيه.‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات.‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.التفاح السكرى 25 جنيها‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهاتاليوسفي 7 جنيهاتالجرافة 9 جنيها‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.- البسلة 7 جنيهات.