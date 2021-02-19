رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:40 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية «الفيديو كونفرس»، وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلي البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الاخيره من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.

وجرى خلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تمت منذ بدأ صرف المنحة الرئاسية وحتى الآن، ومراجعة أعداد المتقدمين للمنحة وأعداد المستحقين لها وشروط الاستحقاق ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم وما قدموه، مؤكدة ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وشددت على ضرورة التأكد من شروط الاستحقاق ومراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين، والتأكد من حصول كافة المستحقين للمنحه على المبالغ المقرره لهم سواء من خلال مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول، وذلك فق شروط الاستحقاق التي وضعتها اللجنة وتم التوافق عليها.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدأ صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام
تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل الإثنين

صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

«بيونتيك» و«فايزر» تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الحوامل

الصين تدرس رفع القيود بشأن الولادة في أقاليمها الشمالية الشرقية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي