تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام

عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة، اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية «الفيديو كونفرس»، وبمشاركة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلي البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة القوى العاملة؛ وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الاخيره من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.وجرى خلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تمت منذ بدأ صرف المنحة الرئاسية وحتى الآن، ومراجعة أعداد المتقدمين للمنحة وأعداد المستحقين لها وشروط الاستحقاق ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها.ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم وما قدموه، مؤكدة ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة.وشددت على ضرورة التأكد من شروط الاستحقاق ومراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين، والتأكد من حصول كافة المستحقين للمنحه على المبالغ المقرره لهم سواء من خلال مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول، وذلك فق شروط الاستحقاق التي وضعتها اللجنة وتم التوافق عليها.كما تم الاتفاق خلال اللقاء، على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدأ صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.