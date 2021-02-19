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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:38 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، بحضور استشارى المشروع، وقيادات الوزارة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وبحسب بيان له وجه وزير الإسكان، بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين"، حيث كلف الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو المكاتب الاستشارية، موقف إعداد الرسومات التنفيذية للمشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم، وتم مناقشة تفاصيل تلك المشروعات، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الرسومات، وتسليمها للجهاز المركزى للتعمير للبدء فى التنفيذ على الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»
وزير الإسكان يكلف بسرعة بدء تنفيذ مشروع «جبال سيناء التجلى الأعظم»

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