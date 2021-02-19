«عقلي وقف» لنوال الزغبي تصل إلى 3 ملايين مشاهدة

أطلقت النجمة نوال الزغبي مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "عقلي وقف" باللهجة المصرية، والتي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راءول، والملحن أحمد زعيم، والموزع وسام عبدالمنعم، لتحصد من خلالها المليون الثالث في عدد المشاهدات في غضون أسبوعين فقط من طرحها علي موقع "يوتيوب".وعبرت نوال الزغبي عن سعادتها بردود الأفعال التي أحدثتها الأغنية، وقالت، في تصريح لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة تحد كبير بالنسبة لها برفقة موسيقيين من مصر، أثبتوا نجاح نجوميتهم مؤخرا بشكل كبير، لافتة إلى أن تعاونها الأول مع مخرج الكليب فادي حداد كان ممتعا.وقد تألقت نوال في الكليب بثلاث إطلالات تعاونت فيها مع دار "La Bourjoisie"، ليكون هذا إصدارها الأول بعد (القوية) التي أطلقتها في فبراير 2020، وألبوم (كده باي) الذي صدر في فبراير 2019.