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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة: تحصيل 76 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:36 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف، ومساعدة المواطن المصري"رائد.ع.ح" الذي كان يعمل لديها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، بمبلغ 76 ألفًا و169 جنيه تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن المذكور في الحصول على مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا عبر الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة بقيامه بالتواصل مع شركة سقاة للتسويق بالطائف ومساعدة المواطن "رائد.ع.ح.م" على تنفيذ الحكم القضائى الصادر له بمبلغ 18 ألفا و266 ريالا سعوديا، وعلى الفور استجابت الشركة وقامت بتحويل المبلغ علي مصرف الراجحي فى حساب المواطن، الذي قام بدوره بتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بجده.

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