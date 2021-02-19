أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

شهدت بعض المناطق المتفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة صباح اليوم الجمعة، مصحوبة بنشاط للرياح وانخفاض الحرارة بشكل ملحوظ، تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الأيام الجارية.وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية موجة طقس بارد بداية من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي يصاحبه نشاط في حركة الرياح وذلك بعدد من محافظات مصر الكبرى.