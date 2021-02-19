تحريات الأمن تكشف تغيب قتيل الصف منذ 9 أيام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، عن أن جثة الشاب التي عثر عليها، بمنطقة زراعية، بإحدى قرى مركز الصف، أمس الخميس، لسائق "توكتوك"، متغيب عن منزله منذ ما يقرب من 9 أيام، وكانت أسرته تبحث عنه، قبل أن يبلغ مزارع بالعثور على جثة، بمنطقة زراعية بإحدى القرى.وفى سياق متصل استمعت الأجهزة الأمنية لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات اختفائه ومقتله، وتحديد الدافع وراء الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المشتبه بهم.وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق "توكتوك" ملقاة بمنطقة زراعية بإحدى قرى مركز الصف، وكشفت مناظرة الجثة عن وجود العديد من الإصابات نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، ويجرى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة.بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لسائق "توكتوك"، تم قتله نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيقات.