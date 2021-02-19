قطاع الضيافة في ألمانيا يخسر أكثر من ثلث مبيعاته في عام كورونا

كبدت أزمة كورونا أصحاب الفنادق والمطاعم ثلث مبيعاتهم العام الماضي.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الجمعة أن مبيعات القطاع تراجعت بنسبة 36.6% مقارنة بعام 2019 ومع احتساب متغيرات الأسعار، يصل التراجع إلى 39%.وعدل الإحصائيون بذلك تقديرهم الأول، الذي أعلنوا عنه في يناير الماضي، إلى الأعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة.وأثر ما يسمى بالإغلاق المشدد الذي بدأ في ديسمبر الماضي على القطاع بشكل خاص، فمقارنة بمبيعات نوفمبر الماضي، تقلصت المبيعات بنسبة 14%.وتصبح الصورة أكثر وضوحا عند المقارنة على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة التراجع في مبيعات القطاع 70.8%، و72.3% بعد احتساب متغيرات الأسعار.