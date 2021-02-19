استقرار في أسعار اللحوم بالأسواق.. و140 جنيه للكندوز

سجلت أسعار اللحوم اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم، حيث سجلت سعر يبدأ من ١٢٠ جنيه وحتي ١٤٠ جنيه للكندوز.وسجلت أسعار اللحوم المفروم من ١١٠ وحتى ١٢٥ جنيه وسجل سعر البفتيك من ١٢٠ جنيه وحتي ١٤٠ جنيه.وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين ١٢٠ جنيه وحتي ١٤٠ جنيه وسجل سعر اللحم الجملي من ٩٠ لـ ١٠٠ جنيه.