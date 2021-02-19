لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)

توقفت حركة الملاحة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارًا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظًا على سلامتهم.