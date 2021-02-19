رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:28 ص
توقف حركة الصيد
توقف حركة الصيد بكفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
توقفت حركة الملاحة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بميناء البرلس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس والجزيرة الخضراء.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إخطارًا يفيد باستمرار توقف حركة الصيد بالبرلس، بناء على قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حفاظا على حياة الصيادين.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حفاظًا على سلامتهم.
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)
لليوم الرابع علي التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لسوء الطقس (صور)

موضوعات متعلقة

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

خاص.. إدارة الزمالك تعاقب شيكابالا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل الإثنين

صعود شعبية ماكرون ورئيس وزرائه بعد تجنب الإغلاق العام

«بيونتيك» و«فايزر» تختبران لقاحهما المضاد لكورونا على الحوامل

الصين تدرس رفع القيود بشأن الولادة في أقاليمها الشمالية الشرقية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام

الحوار الأخير للشاعر فتحي عبدالله: جيلي «مغضوب عليه».. و«بيضون» اعتذر لي