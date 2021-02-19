وزير التنمية الألمانى: لا تجعلوا كل إفريقيا منطقة خطر للسائحين

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى جعل الرحلات السياحية إلى إفريقيا ممكنة، حتى في ظل جائحة كورونا.وقال الوزير في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "لا ينبغي تصنيف الدول الإفريقية الـ54 جزافيًا على أنها منطقة خطر"، موضحًا أن السياحة في البلدان النامية صناعة رئيسية يعمل بها كثيرون، وهي تسهم بشكل كبير في تمويل حماية الأنواع والحفاظ على الطبيعة.وقال الوزير: "من يقول إن السفر إلى إفريقيا غير ممكن من حيث المبدأ، فإنه يعرض الطبيعة وحماية الحيوانات وفرص الخروج من الأزمة الاقتصادية المأساوية للخطر".ودعا مولر إلى النظر إلى مخاطر كورونا في إفريقيا بشكل مختلف تمامًا عما هو الحال في أوروبا، وقال: "بالطبع علينا أن نتأكد من أن العائدين لا يشكلون خطر عدوى".