13 ألف إصابة كورونا جديدة و470 وفاة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 13 ألفًا و433 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4 ملايين و139 ألفًا و31 إصابة.وجاء في بيان مقر العمليات: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 13 ألفًًا و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى 4 ملايين و139 ألفًا و31 شخصًا".وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1972 و53 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 1087، فيما سجلت ضواحي موسكو 687 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وتابع المقر في بيانه: "غادر 18 ألفًا و637 شخصًا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3 ملايين و679 ألفًا و949 شخصا".وأشار المقر إلى تسجيل 470 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات 82 ألفًا و396 شخصًا.وبدأت في روسيا يوم الخامس من ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.